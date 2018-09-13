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Trabzon’da Burak Yılmaz krizi sona erdi

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Trabzon’da Burak Yılmaz krizi sona erdi
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ile yaşanan gerilimin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını söyledi. Burak'ın en önemli oyuncularından olduğunu belirten Ağaoğlu, kendisini göndermek gibi bir düşünceleri olmadığını vurguladı.

Trabzonspor'da bir kaç gündür süren Burak Yılmaz krizinde son nokta koyuldu

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamasına golcü oyuncu, sosyal medya hesabından teşekkür ederek karşılık verdi. 

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm. Fakat benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım, BÜYÜK TRABZONSPOR taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla."

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