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Terim, sistem değişikliğine gidiyor

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Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da gündem forvet rotasyonu... Oyuncularının performansından memnun olmayan Teknik Direktör Fatih Terim, sistem değişikliğine gidiyor

Terim, sistem değişikliğine gidiyor
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Galatasaray'da sistem yeniden değişiyor. Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından forvet transferinin yapılamaması ve Trabzon'da alınan farklı yenilgi, sarı-kırmızılı camiada olumsuz bir hava yarattı.

Teknik direktör Fatih Terim, milli maç arasında takımın yaralarını sararak, Kasımpaşa maçında yeniden liderliği devralmak istiyor.

Tecrübeli teknik adam, performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u kulübeye çekecek.

Terim, savunmada yaptığı hatalarla gündeme gelen Maicon’a da forma vermeyi düşünmüyor. Oyun sistemini değiştirecek olan Fatih Terim, savunmanın göbeğinde Donk-Serdar ikilisine görev verecek.

Sol kanatta Rodrigues'e şans vermeyi planlayan Terim, sağda ise Feghouli'yi kullanacak.

Onyekuru'yu forvete çekecek olan başarılı hoca, hızlı ve hareketli bir takım oluşturacak.

Fatih Terim, performansından memnun olduğu Muğdat Çelik'i de ileri uçta oynatmayı planlıyor.

Kırmızı kart cezalısı olan Belhanda ise Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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