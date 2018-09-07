Tekin Birinci’nin açıklamaları Güney’de yankı uyandırdı

FIFA’ya üye Kıbrıslı Türk menajer Tekin Birinci’nin İstanbul’da oynanan Türkiye U21 Milli Takımı- Kıbrıs U21 Milli Takımı mücadelesinden önce sosyal medyada yaptığı açıklamalar Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Kerkida.net isimli haber sitesinde yer aldı

Hamit SAKALLI

FIFA’ya üye Kıbrıslı Türk menajer Tekin Birinci’nin dün İstanbul’da oynanan Türkiye U21 Milli Takımı- Kıbrıs U21 Milli Takımı mücadelesinden önce sosyal medyada yaptığı açıklamalar Güney basınında yer buldu.

Kerkida.net isimli spor haber sitesi haberleştirerek yer verdiği açıklamalarında Tekin Birinci şunları söyledi: “Kıbrıs Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’na onlarca kez, en azından genç milli takımlarına Kıbrıslı Türk oyuncuları izleyip, aday kadrolara davet etmeleri telkininde bulundum. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir olumlu adın atılmamıştır.Türkiye ile Kıbrıs arasında oynanan milli maçta en azından bir Kıbrıslı Türk oyuncunun Kıbrıs Milli takımı forması altında Türkiye'ye karşı oynaması hayalden öte güzel bir anı olabilirdi veya o oyuncuya birçok kapı açabilirdi.”