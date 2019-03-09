Taeryon maçları yapıldı

KKTC Ferdi Taekwondo Taeryon (Serbest müsabaka) maçları Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Müsabakaları Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip başkanlığındaki federasyon hakemleri yönettiler.
1.Kayra Bilge 2.Zeynep Zorlu 3.Betül Ceylan
1.Arda Aslan Öztürk 2. Derin Erdem 3.Tuba Şener
1.Ayşe Dişçeken 2.Saadet Koç 3.Gülizar Koç
1.Rayan Golabgir 2.Derrick Nshuti 3.İbrahim Altın
1.Ege Bayraktar 2.Yaman Doruk Durmaz 3.Mahmut Colayır
1.Yunus Emre Tomak 2.Ömür U. Küçükkale 3.Zeynel Yıldırım
1.Nikita Gordeev 2.Rahman Tosif 3.Taner Kara
1.Kerim Karpuz 2.Kıvanç Çağlin 3.Sedat Karagöz
1.Elena Pakhomova 2.Ayça Eda Kurşun 3.Gülcan Abdullah
1.Ela Kılıç 2.Zeynep M. Akın 3.Mehtap Güler
1.Emirhan Edalı 2.Mehmet T. Gidemen 3.Emir Öztürk
1.Suyumkan Bakikızı 2.Cemre Su Karagöz 3.Masal Akarpınar
1.Dmitry Gordeev 2. Utku Sadullah 3.Veysel Görmez
1.Pınar Akarpınar 2.Pınar Akarpınar 3.Huriye Ulaş
1.Ana Tüysuz 2.Ayşe Naz Erdoğan 3.Melisa Türk