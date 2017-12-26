Süper Lig’de maç başına 3 gol ortalaması

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan Süper Lig'in ilk yarısında, maç başına 3,01 gol ortalaması yakalandı

Sezonun ilk devresinde yapılan 153 karşılaşmada 461 gol atıldı.

Futbolseverler, son 16 sezonun en gollü ilk yarısına tanıklık etti. Süper Lig'de daha önce 2001-2002 sezonunun ilk devresinde, futbolcular, 478 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Devre arasına lider giren ve ilk yarıyı 31 golle tamamlayan Medipol Başakşehir, maç başına 1,82 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray ise 37 ile ilk yarının en çok gol atan takımı olarak dikkati çekti.

Son 16 sezonun ilk yarılarında atılan gol sayıları şöyle:

SEZON GOL SAYISI 2002-2003 424 2003-2004 453 2004-2005 446 2005-2006 402 2006-2007 370 2007-2008 379 2008-2009 391 2009-2010 382 2010-2011 396 2011-2012 352 2012-2013 412 2013-2014 412 2014-2015 417 2015-2016 406 2016-2017 382 2017-2018 461

BEŞİKTAŞ 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, en az gol yiyen takım olmayı başardı.

Bu sezon dünyaca ünlü Portekizli stoper Pepe ile savunmasını güçlendiren siyah-beyazlılar, 6 maçta rakip forvetlere gol izni vermedi.

İspanyol file bekçisi Fabricio'nun kalesini koruduğu Beşiktaş, 17 maç sonunda rakip oyuncuları sadece 16 kez durduramadı.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında gol yemedi.

Kardemir Karabükspor (14), Atiker Konyaspor (16) ve Antalyaspor (19), ligin ilk yarısında en az golle buluşan takımları oldu.

EN FAZLA GOL 5. HAFTADA ATILDI

Süper Lig'de 17 haftalık ilk devre mücadelesinde, en fazla gol 5. haftada kaydedildi.

Futbolseverlerin en çok gole tanıklık ettiği 5. haftada, futbolcular 35 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu karşın ligin en "kısır" haftası ise 18 golle 13. haftada yaşandı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE PAYLAŞILDI

Süper Lig'in ilk yarısında gol krallığını ise üç futbolcu paylaştı.

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Jahovic ve Galatasaraylı Gomis, gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Bu üç futbolcuyu, 10 golle Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love takip etti.

TABELA EN ÇOK 2-1'İ GÖSTERDİ

Sezonun ilk yarısında en fazla 2-1'lik skor görüldü.

Yapılan 153 maçın 26'sı 2-1 bitti. Karşılaşmaların 20'si 1-0, 16'sı da 1-1 tamamlandı. Ligde ayrıca 3 kez 5-1, 2 kez de 4-3'lük skorlar elde edildi.

Ligdeki en farklı galibiyeti ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzon deplasmanında 6-1'lik sonuçla aldı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'in ilk yarısında öne çıkan diğer istatistikler ise şöyle:

- Deplasmanda en başarılı takım: Fenerbahçe, Göztepe (16 puan)

- Deplasmanda maç kazanamayan takımlar: Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor

- En fazla maç kazanan takımlar: Medipol Başakşehir, Galatasaray (11)

- En az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (2)

- En fazla berabere kalan takımlar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor (6)

- En fazla gol yiyen takım: Osmanlıspor (34)

- İç sahada en başarılı takım: Galatasaray (8 galibiyet, 1 beraberlik)

- Sahasında en başarısız takım: Kardemir Karabükspor (2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet)

- Evsahibi takımların en çok maç kazandığı hafta: 1, 7 ve 16. hafta (6)

- Konuk ekiplerin galibiyet sayısında üstünlük kurduğu hafta: 4. hafta (5 galibiyet)