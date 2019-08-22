Sertoğlu müjdeleri verdi

Fikstür çekimi sırasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, lig sponsorluğu için K-Pet ile anlaştıklarını söylerken, kupaya da sponsor arayışlarının sürdüğünü belirtip, hükümetin de spora ciddi bir miktar para ayırdığını açıkladı

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü dün çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen fikstür çekimi 15.30’da başladı.

Fikstür çekimi sırasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, lig sponsorluğu için 2 yıl daha K-Pet ile anlaştıklarını söyledi.

Detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirten Sertoğlu, hükümetin de spora ciddi bir miktar para ayırdığını vurguladı. Görüşmelerde olumlu gelişmeler var. Bu gelişmeler sadece KTFF'yi değil, tüm federasyonlara yönelik iyileştirmeler içerir. Tamamlanması için ufak pürüzler kaldı. Başbakan Ersin Tatar ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana'ya teşekkür ederim diyen Sertoğlu, söz konusu durumla ilgili Başbakan Ersin Tatar ile birlikte önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacaklarını da belirtti.

Herkes gençliğe hizmet için buradadır. Futbol kulüplerimiz, ülke gençliğini ayakta tutan unsurlardır. Gençliği bir tık daha spora yaklaştırma en büyük hedefimizdir diyen Sertoğlu, fikstür çekiminin tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Sertoğlu, K-Pet 1. Lig’e bu sezon katılamayacağı belirtilen Akova Vuda Kulübü’nün yerine de geçtiğimiz sezon küme düşen Maraş’ın alındığını ifade etti.

Gece maçlarına da değinen Hasan Sertoğlu, sezonun ilk bölümünde gece maçlarının oynanması gerektiğine vurgu yaparken, gerçekçi olunması gerektiğine de dikkat çekip, gece maçının “elektrik” demek olduğunu söyledi. Sertoğlu, olayın maddi boyutuna göre hareket edip, Spor Dairesi ile istişare edeceklerine vurgu yaptı.