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Sertoğlu, Kurban Bayramını kutladı

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Sertoğlu, Kurban Bayramını kutladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yayınladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Hasan Sertoğlu'nun mesajı şöyle:

"Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmanın yanında insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir.

Şahsım ve yönetim kurulum adına; özelde futbol camiasının, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlarım. 2019-2020 Futbol Sezonunun başlamasına kısa bir süre kala birlik beraberliğimizin devamını, sağlıkla ve yepyeni umutlarla dolu bir sezonu hep birlikte geçirmemizi dilerim."

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