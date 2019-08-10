Sertoğlu, Kurban Bayramını kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yayınladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Hasan Sertoğlu'nun mesajı şöyle:

"Bayramlar dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmanın yanında insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir.

Şahsım ve yönetim kurulum adına; özelde futbol camiasının, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlarım. 2019-2020 Futbol Sezonunun başlamasına kısa bir süre kala birlik beraberliğimizin devamını, sağlıkla ve yepyeni umutlarla dolu bir sezonu hep birlikte geçirmemizi dilerim."