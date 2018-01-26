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Schalke, maça ezeli rakibi Dortmund uçağıyla gitti

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Schalke 04 takımı, Düsseldorf havalimanından Barcelona’da düzenlenecek olan FIFA E-Dünya Kupası turnuvasına Borussia Dortmund logosu giydirilmiş uçakla gitti

Schalke, maça ezeli rakibi Dortmund uçağıyla gitti
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Alman futbolunun en köklü, en büyük rekabetlerinden biri, belki de birincisi Schalke 04 ile Borussia Dortmund arasındadır. Bu büyük rekabet nedeniyle Schalke'nin e-spor takımı sporcuları Almanya'dan Barselona'ya yürüyerek gitmeyi tercih edecek hale geldiler.

Schalke e-spor takımı, Barselona'da düzenlenen FIFA E-Dünya Kupası'na katılmak üzere İspanya'ya uçmak için Düsseldorf Havaalanı'na geldi. Sporcular, kendilerini Barselona'ya götürecek uçağı apronda görünce şok yaşadılar.

Uçak Borussia Dortmund için özel boyanmış, sarı-siyah renkte, kuyruğunda dev bir BVB logosu ve üzerinde "Takım uçağı" yazısı bulunan bir uçaktı.

Schalke e-spor takımından Tim Latka, twitter'dan "Eğer bu son tweet'im olursa kimin suçlu olduğunu biliyorsunuz" mesajını uçağın fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

Uçağın sahibi şirket Eurowings, buna "Sakin olun. Uçaktaki arkadaşlarımız mavi giyiyor" mesajıyla yanıt verdi.

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