Sapsızoğlu: Sporumuzun sağlam temellere oturması cimnastik sayesinde olacak

Hasan Sapsızoğlu, ülke sporunun sağlam temellere oturmasının CimnastikFedarasyonu sayesinde olacağını açıklarken, federasyona sağlanacak bütçe ile cep cimnastik salonları açmanın önemini belirtti. Sapsızoğlu, “Futbolda yabancı futbolculara verilen maddi tutarın kendilerine verilmesi halinde, ülke sporunu 5 sene sonra uçuracaklarını da vurguladı

KKTC CimnastikFedarasyonu Hasan Sapsızoğlu, ülke sporunun sağlam temellere oturmasının CimnastikFedarasyonu sayesinde olacağını açıklarken, federasyona sağlanacak bütçe ile cep cimnastik salonları açarak bölgelerde sporcu yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

KKTC CimnastikFedarasyonu Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Biz CimnastikFedarasyonu olarak ülke geneline yayılıp 3 yaşından başlayarak çocuklara koordinasyon denge, esneklik ve kuvvet antrenmanları yaptırma hedefindeyiz.

Şu anda başarılı da gidiyoruz. 150 çocukla çıktığımız bu yolda şimdi, 1200’e ulaştık. Hedefimiz 2000 çocuğa ulaşmaktır.

Bunu başarmak için de salona ihtiyacımız vardır. En büyük eksikliğimiz bölgelerde salon olmamasıdır. Bu salonlarda maliyeti düşük olarak hayata geçirebiliriz. Federasyona sağlanacak bütçe ile cep cimnastik salonları açabiliriz.

Futbolda yabancı futbolculara verilen bir yıllık maddi tutar bana verilse, federasyon olarak ülke sporunu 5 sene sonra uçururuz. Çünkü bizlerin yetiştirdiği çocukları diğer branşlaraservis edeceğiz. Böylelikle diğer branşlara verdiğimiz çocuk hazır gitmiş olacak. Ama bu şu anda pek mümkün değildir. Çünkü fedarasyonumuza ayrılan bütçe ile ancak federasyonunnvarlığını idame ettirebiliyoruz.