Şampiyon RA25'te belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası basketbol birinciliğinde üçüncülük ve final maçları bugün Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda oynanacak. Dün oynanan yarı final maçlarında Dikmen İlkokulu, İskele Şht İlker Kartel İlkokulunu 63-13, DAÜ Doğa Koleji ile TED Koleji'ni 28-26 mağlup ederek finale yükseldiler. Dikmen İlkokulu ile Doğa Koleji arasındaki final maçı saat 13:00'te başlayacak.