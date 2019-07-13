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Salih, Türk Milli Takımı için atacak

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KKTC atıcı sporcusu Salih Hafız, Türk Milli Takımı adına, Almanya’da Gençler Dünya Kupasında yarışacak

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Salih, Türk Milli Takımı için atacak
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KKTC Atıcılık Federasyonu atıcı sporcusu olan Salih Hafız, Türkiye Milli Takımında yer alıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu adına Türkiye Milli takımında yer alan atıcı sporcumuz  Salih Hafız, Milli Takım Skeet antrönörü Ali Bilgin ile birlikte Türk Milli Takımını temsilen 12- 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Sulh kentinde düzenlenecek müsabakalara katılacaklar.

KKTC Atıcılık Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gençler Dünya Kupasına katılmaya hak kazanan Salih Hafız’ı ve ailesini, atıcılık camiamız adına canı gönülden kutlar, gurur kaynağımız olan atıcı sporcumuza ve antrenörüne başarılar dileriz.

Etiketler; #Atıcılık #Almanya
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