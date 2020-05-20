Ronaldo sahalara döndü

Cristiano Ronaldo 10 haftalık aranın ardından futbola döndü. 35 yaşındaki futbolcu 9 Mart tarihinde ailesiyle ülkesine gitmişti.
4 Mayıs'ta İtalya'ya dönen Ronaldo, Torino kentindeki evinde 14 günlük karantina sürecini tamamladı.
Medikal testlerden geçen yıldız futbolcu takımla ilk çalışmasını yaptı. Antrenmanda sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.
Cristiano Ronaldo en son 8 Mart'ta Juventus'un İnter'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giymişti.
Seria A'da maçların 13 Haziran'dan itibaren oynanması bekleniyor.