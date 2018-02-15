Ronaldo rekorlara doymuyor

Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, Paris Saint Germain’e attığı gollerle bir takımda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 golü geçen ilk futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor.

Real Madrid, iddialı transferlerle adından söz ettiren Paris Saint - Germain'i (Paris Sen Jermen) geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

Ronaldo, PSG'ye karşı attığı 2 golle ile Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 101'e yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

33 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerinde ise Şampiyonlar Ligi’nde 116 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcu aynı zamanda 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11. gole ulaştı ve üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu.