Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Rodriguez'in, Bayern Münih yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih'in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi.

"James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılacak" denilen açıklamada, Real Madrid ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez'e teşekkür etti.

Bayern Münih'in söz konusu iki yılda Bundesliga'da iki kez şampiyon olduğunu, Almanya Kupası'nı kazandığını ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez de Bayern Münih'te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı.