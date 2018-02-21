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Perçinci: Cinayet işlenir

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Gönyeli’nin antrenörü Emre Perçinci, Gönyeli Stadı’nın zemini ile ilgili açıklamalarda bulunurken, 5 yıldır bakımı yapılmayan sentetik zeminde maç oynamakla bir nevi cinayet işlendiğini söyledi

Perçinci: Cinayet işlenir
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K-PET Birinci Lig lider Gönyeli’nin antrenörü Emre Perçinci, Gönyeli Stadı’nın zemini ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ev sahibi oldukları maçların başka stadlarda oynanması yönünde başvuruda bulunan ve Pazar günü Esentepe ile oynayacakları maç Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’na alınan Gönyeli’nin antrenörü Emre Perçinci’nin zeminle ilgili açıklamaları şöyle:

“Gönyeli Stadı’nın zemini sert bir zemindir. Betonun üzerinde sadece halı vardır. Bu zeminde maç oynamakla bir nevi cinayet işlenir. Sakatlığa davetiye çıkarılır. Bu zemin sentetik zemin değildir. 5 yıldır bakımı da yapılmaz. Zeminin değiştirilmesi lazımdır.

Zeminden dolayı içerde oynadığımız maçlarda iyi futbol oynayamıyoruz. Zaten sahamızda daha çok puan kaybı yapıyoruz. Seyircimiz maçlarımıza gelmediği için zaten seyirci avantajımız da yoktur. Umarım artık seyircimiz maçlara gelirler.”

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