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Ozan Kabak'a İtalyan kancası

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Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor. İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti

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Ozan Kabak'a İtalyan kancası
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Galatasaray, Ocak ayını iple çekiyor. Takımın eksiklerini tamamlamak için hazırlıklara başlayan Galatasaray, transfer yapabilmek için gerekli bütçeyi sürpriz bir oyuncunun satışı ile sağlayacak.

Sarı kırmızılılarda bu sezon Fatih Terim'in parlattığı futbolculardan olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor.

Milano ekipleri İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibinin gözlemcilerinin genç savunmacıyı 4 kez izlettikleri ve beğendikleri öğrenildi.

Roma, Ozan Kabak için ilerleyen günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Bu sezon 10 maçta görev yapan genç stoper için yönetim, 20 milyon avro istiyor.

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