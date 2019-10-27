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Oyunlar, KKTC’nin şampiyonluğuyla sona erdi

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen müsabakalar tamamlanırken genel klasmanda şampiyonluk KKTC’nin oldu

Oyunlar, KKTC’nin şampiyonluğuyla sona erdi
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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18.GTF Avrasya Şampiyonası, 31.WTF (Olimpik Sistem) Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası önceki gün yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenine 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faiz Sucuoğlu, KTBKK Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Altan Er, Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve diğer yetkililer katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı genel klasmanda şampiyonluğu elde ederken Türkiye ikinci, İran ise üçüncü oldu. Ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri törene katılan yetkililer tarafından verildi.

Takım klasmanı

KKTC

Türkiye

İran

Moldova

Kırgızistan

Ukrayna

Azerbaycan

Ermenistan

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