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Okçulukta kapalı alan liginde sona doğru

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Okçulukta kapalı alan liginde sona doğru
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Okçuluk Federasyonu’nun Navek AŞ ana sponsorluğunda organize ettiği yaptığı kapalı alan liginin dördüncü yarışması Pazar gün Atatürk Spor Salonu kapalı alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya Okçuluk Federasyonu’nda lisanlı 43 sporcu katılırken kapalı alan liginin sonuna doğru yaklaşıldığı son yarışlarda iyi dereceler elde etmek ve kürsü de yer alabilmek için compound ve recurve kategorilerinde okçular kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonrası dereceye girenler

Compound Bayanlar;

Uysal Oldaç

Ayşen Tez

Pelin Tanrıverdi

Compound Erkekler;

Osman Tez

Serkan Taydaş

Berkal Volkan

Recurve Bayanlar;

Ebru Bulancak

Gülhanım Çakal

Fatma Y. Kutluhan

Recurve Erkekler;

Muharrem Kural

Muammer Bulancak

Safter Karabetça

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