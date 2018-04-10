Okçulukta kapalı alan liginde sona doğru

Okçuluk Federasyonu’nun Navek AŞ ana sponsorluğunda organize ettiği yaptığı kapalı alan liginin dördüncü yarışması Pazar gün Atatürk Spor Salonu kapalı alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya Okçuluk Federasyonu’nda lisanlı 43 sporcu katılırken kapalı alan liginin sonuna doğru yaklaşıldığı son yarışlarda iyi dereceler elde etmek ve kürsü de yer alabilmek için compound ve recurve kategorilerinde okçular kıyasıya yarıştı.
Yarışma sonrası dereceye girenler
Compound Bayanlar;
Uysal Oldaç
Ayşen Tez
Pelin Tanrıverdi
Compound Erkekler;
Osman Tez
Serkan Taydaş
Berkal Volkan
Recurve Bayanlar;
Ebru Bulancak
Gülhanım Çakal
Fatma Y. Kutluhan
Recurve Erkekler;
Muharrem Kural
Muammer Bulancak
Safter Karabetça