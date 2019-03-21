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DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile'de oynanan dostluk maçına, küçük çocuğuyla katılan MTG taraftarı anne, futbolun ve dostluğun güzelliğini bebeğiyle yaşadı

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile'de oynanan dostluk maçına büyük ilgi gösteren MTG taraftarları, sarı yeşilli forma ve atkılarıyla tribünlere renk kattılar

Eski futbolcular Coşkun Ulusoy ile Ekrem Keleşzade de Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina maçını izlemenin mutluluğunu yaşadılar

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ve yöneticiler, dostluk maçında armağan edilmek üzere çerçevelenmiş Mağusa Türk Gücü formalarını stada getirdiler

KKTOK ödül gecesine damga vuranlardan biri olan genç rallici Halil Mulla'nın kucağı, kupalarla doldu taştı

KKTOK organizasyonlarının perde gerisindeki ismi Canben Özpaşa, KKTOK ödül gecesinin de kusursuz geçmesi için perde gerisinde çok çalıştı

Türkmenköy eski yıldızlarından Meftun Türker'in küçük oğlu Mehmet Türker, küçük yaştan futbolla haşır - neşir olarak, gelecekte babası gibi iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini verdi

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