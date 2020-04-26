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Montpellier futbolcusu komadan çıktı

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Corona virüsü nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi göre Fransa 1.Lig ekibi Montpellier'in 23 yaşındaki oyuncusu Junior Sambia komadan çıktı

Montpellier futbolcusu komadan çıktı

Fransa Ligue 1’de ekiplerinden Montpellier’de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Sambia corona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağırlaşan genç futbolcunun geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alındığı ve corona virüs teşhisi koyulduğu açıklanmıştı.

SOLUNUM CİHAZINDAN ÇIKARILDI

Solunum sıkıntısı yaşayan yıldız futbolcu doktorlar tarafından yapay komaya alınmış ve solunum cihazına bağlanmıştı. Sambia’nın menajeri Frederic Guerra, yaptığı açıklamayla oyuncusunun komadan çıktığını ve kendi kendine nefes alıp verebildiğini açıkladı.

Fransız radyo kanalı RTL’ye konuşan Guerra “Doktorlar solunum cihazının çalışmasını durdurdu. İyileşme süreci uzun sürecek ama artık komada değil. Günler geçtikçe daha iyi haberler alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ligue 1’de corona virüse yakalanan ilk oyuncu olan Sambia, bu sezon 22 maçta giydiği Montpellier formasıyla 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Etiketler; #Corona virüs #Fransa
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