Meclisler futbolda kozlarını paylaşacak

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi futbol takımları karşı karşıya gelecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) futbol takımları karşı karşıya gelecek.

Bu amaçla bu gece KKTC’ye gelmesi beklenen TBMM futbol takımı kafilesi yarın, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek.

Mecliste yer alan partilerin Milletvekilerinin yanısıra, geçmiş dönem Milletvekiliği yapmış kişilerden oluşan TBMM takımında, bir dönem Türkiye Süper Liginde de forma giymiş MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da bulunuyor. Cumhuriyet Meclisi takımında ise Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milletvekilleri; Ersan Saner, Erhan Arıklı, Dursun Oğuz, Hasan Büyükoğlu, Hüseyin Özgürgün, Oğuzhan Hasipoğlu, Sunat Atun ve Mesut Genç’in yanısıra bazı eski Milletvekili ve Bürokratlar bulunuyor.

Meclis takımları arasındaki maç, 26 Ocak Cumartesi günü Saat 11’de Gazimağusa Canbulat Stadyumu’nda oynanacak.