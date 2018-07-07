banner107
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
2 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
23 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
22 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
75 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
203 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
391 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
83 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
banner82
banner147

Manchester United, Hirving Lozano için devrede

banner27

Manchester United, Hirving Lozano için devrede
banner137

Manchester United, PSV'nin gözde yıldızı Hirving Lozano'nun transferi için harekete geçti.

Manchester United, Hirving Lozano'nun transferi için PSV'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde İngiliz devinin başarılı kanat oyuncusu için PSV'ye 40 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

PSV ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 34 resmi maçta 19 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Lozano, Meksika Milli Takımı forması altında ise Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaparak performansıyla beğeni toplamıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.