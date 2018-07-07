Manchester United, Hirving Lozano için devrede

Manchester United, PSV'nin gözde yıldızı Hirving Lozano'nun transferi için harekete geçti.

Manchester United, Hirving Lozano'nun transferi için PSV'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde İngiliz devinin başarılı kanat oyuncusu için PSV'ye 40 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

PSV ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 34 resmi maçta 19 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Lozano, Meksika Milli Takımı forması altında ise Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaparak performansıyla beğeni toplamıştı.