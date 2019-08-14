Mağusa Spor Akademisi hızla büyüyor

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği kurulduğu günden beri istikrarlı bir şekilde her geçen gün büyüyen yapısı ve ağı ile futboldan sonra, voleybolda başlattığı faaliyetlerine masa tenisi ve okçuluka girme girişimleri sürüyor

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği, Temmuz 2013 yılında sporcu Ailelerin girişimi ile faaliyetlerini başlattığı, 27 Ağustos 2014 yılında tüzüğü resmileştirdikten sonra değişen 23/2016 dernekler yasasına göre tüzük kurultayı 17.04.2017 tarihinde yapan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği’nin yeni tüzüğü onaylanarak faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor. KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği kurulduğu günden beri istikrarlı bir şekilde her geçen gün büyüyen yapısı ve ağı ile futboldan sonra, voleybolda başlattığı faaliyetlerine masa tenisi ve okçuluk’a girme girişimler sürmesi ile birlikte gelişim göstermeye devam ediyor.

AKADEMİDEKİ SPORCU FİLOSU

Mağusa Spor Akademisi büyüyen ve gelişen yapısı içerinde Futbolda U15 takımında 30 sporcu, Kadın futbol takımında ise 30 sporcu, Voleybol Şubesinde Yıldız Kız takımında 24 sporcu, Yıldız Erkek takımında 24 sporcu oluşan oyuncu filosu ile toplamda 108 sporcuya potansiyeli ile Gazimağusa’da sportif faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TESCİLİ TEK ÖZEL AKADEMİ

Akademide Eğitmenlerinin çok büyük özverisi ve emekleri ile bilimsel eğitimleri sonucunda gelişim gösteren altyapı futbolcularımız başarılar kazanmaya başladı. Spor Dairesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda tescili tek özel Akademi olarak U15 yıldızlar ve Kadınlar liginde son üç yıldır mücadele ediyor.

U15 YILDIZLAR LİGİ

Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Yıldızlar ligine (2017) ilk kez katılan Mağusa Spor Akademisi ligde grup aşamasında ikinci olarak son 16 turuna kalmayı başarmıştı.

U15 Yıldızlar ligine (2018) ikinci kez katılan Mağusa Spor Akademisi ligde grup aşamasında üçüncü olarak son 16 turuna kalmayı başarmış, çeyrek final maçında o sezonun (2018) şampiyon Binatlı U15 takımına çift maç sonunda elenerek yarı final kapısından dönmüştü. Mağusa Spor Akademisi U15 Yıldızlar ligine (2019) üçüncü kez Çanakkale ile birleşerek Çanakkale Akademi olarak katılarak, antrenör Serkan Ekşici yönetiminde klasman grubunda yarı finalde Merit A.Yeşilova takımına çift maç sonunda elenerek finale yükselmemesine rağmen sezonu başarılı bir şekilde sonlandırdı.

KADINLAR LİGİ

Kadınlar liginde üçüncü sezonunu geçiren Mağusa Spor Akademisi Futbol Federasyonu tarfaından düzenlen Kadınlar ligine (2017) ilk kez katılarak ligi dördüncü sırada tamamlamıştı. Sponsorlu olarak oynatılmaya başlanılan KKTCELL Kadınlar ligine (2018) ikinci kez katılan Mağusa Spor Akademisi ligde üçüncü olarak tamamlamıştı. Bu sezon (2019) ise yine KKTCELL sponsorluğunda oynatılan Kadınlar liginde teknik direktör Ahmet Ogan, antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı yönetiminde Mağusa Spor Akademisi namağlup şampiyon olarak ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

VOLEYBOL ŞUBESİ DEVREDE

Futbol dışında diğer sportif branşlarında faaliyet göstrmek isteyen Mağusa Spor Akademisi ilk olarak Voleybol Şubesini de açarak Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol liglerinden Yıldızlar kategorisinde mücadele etti. Mağusa Spor Akademisi, antrenörlerimiz Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu, Zalihe Postacıoğlu yönetiminde Yıldız Kız ve Yıldız Erkeklerde 2018-2019 Voleybol liglerine katılarak ilk kez mücadele ederken, Yıldız Kızlarda ligi üçüncü tamamlamayı başarırken, erkelerde ise lige ısınma adına deneyim kazanmış oldu.

OKÇULUK’A GİRME HAZIRLIĞI

Farklı branşlarda faaliyet göstermek için girişimleri devam eden Mağusa Spor Akademisi, Okçuluk takımı oluşturma çabaları süratle devam ediyor. Okçuluk Federasyonu tarafından yeni dönemde düzenlenecek müsabaklarda yer alabilmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam eden Mağusa Spor Akademisi sonuç almak için yoğun bir şekilde girişimleri devam ediyor.

MASA TENİSİ

Akademiye özgü büyüme ve gelişim içerisinde diğer branşlarda faaliyet göstermek için çalışmalarını sürdüren Mağusa Spor Akademisi, Masa Tenisi takım oluşturmak için girişim yapıldı. Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç almaya çalışılırken, Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenleneck olan yeni sezonda lige katılmak girişimler devam ediyor.

ARAZİ TALEBİ

Gelişen ve büyüyen yapısı içerinde KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği’ne tesis kazandırmak adına arazi talebi için Gazimağusa Kaymakamlığına yazılı olarak başvur yapılırken, yer tahsisi konusunda yetkililerden olumlu sonuç alınmasını bekledikleri açıklandı.

DERNEK BİNASI GİRİŞİMİ

Mağusa Spor Akademisi yönetimi sporcuları ile birlikte olabileceği, toplantı yapabileceği ve tüm sporcularının toplanabileceği yer olarak Dernek binasına ihtiyaç olduğu, bu konu ile ilgili de Gazimağusa Belediyesi yetkilileri ile de görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

“ZORLUKLARI AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, kurulduğu günden beri faaliyetlerine ara vermeden düzenli bir şekilde devam ettiklerine vurgu yaparak, tescilli tek “Özel Akademi” olmanın zorluklar yaşamalarına rağmen yılmadan usanmadan kararlı bir şekilde yönetim olarak çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Başkan Ahmet Ogan, KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği bugünlere gelmesinde başta yönetimdeki arkadaşlarımız, kurucular ve üyelerimiz, eğitmenlerimiz, sporcu Aileleri, tüm sponsorların katkısı ile faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi. Son dönemlerde Ailelerin çocuklarımıza sahip çıkma noktasında sıkıntılar olduğunu ortamda sporcuları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çok büyük çaba saf ettiklerini belirten Ahmet Ogan, tek amaçlarının çocuklarımıza hizmet etmek için en iyisini yapmaya çalışırken, faaliyetlerinde daha düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri adına maaddi açıdan katkı ve desteğe ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Ogan, Akademiye destek olan katkı koyan tüm sponsorlara, yöneticiler ve üyelere, sporcu Ailelerine ve bizlere gönül veren herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.