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LTTFF, Sarı’ya emanet

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LTTFF, Sarı’ya emanet
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun(LTTFF) olağan yıllık genel kurulu’nda başkanlığa işadamı Serdar Sarı getirildi.

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirilen genel kurula üye 21 kulüpten, 20’sinin temsilcileri katıldı. Olaylı ve kavgalı geçen genel kurulun başkanlık oylamasında Serdar Sarı, Nazım Çelebi’ye 13-3 oy üstünlüğü sağlayarak bu göreve getirildi. LTTFF’nun asbaşkanlığına ise Osman Ercen, seçildi. LTTFF sekreteri Oktay Amasyalı olurken, hakem sekreteri Ali Perçin, faal üyeler Zeki Salih ve Fikret Gönlübol, Mali sekreter Ozan Beliger, Disiplin Sekreteri Soner Mustafa, Veteran Sekreteri Kemal Soyer, Fikstür Sekteri İbrahim Tümse, Lisans Sekreteri ise İrfan Davulcular oldu.

Etiketler; #Serdar Sarı #Londra Türk Toplumu
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