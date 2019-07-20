Liverpool Salah'a zam yapmaya hazırlanıyor

Liverpool, Muhammed Salah'ın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız, 22,4 milyon sterlinlik sözleşmeye imza atarsa, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olacak

İngiliz ekibi, Muhammed Salah için yeni bir sözleşme hazırlığına girdi. Liverpool'un Mısırlı yıldız için yıllık 22,4 milyon sterlinlik bir kontrat önereceği iddia edildi.

Salah bu sözleşmeye imza atarsa, haftalık 430 bin sterlin alacak ve Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu unvanın da sahibi olacak.

Mısırlı futbolcu, Liverpool forması ile çıktığı 104 maçta 71 gol, 29 asistlik performans sergiledi.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Muhammed Salah'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.