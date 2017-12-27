Kupanın son şampiyonu dolu dizgin

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bülent Yıldırım’ın yönettiği mücadeleyi Atiker Konyaspor 1-0 üstün tamamladı.
Atiker Konyaspo'a rövanş karşılaşması için avantaj sağlayan golü 31. dakikada Ali Çamdalı kaydetti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak rövanşın tarihi TFF tarafından açıklanacak.
20. dakikada Jonsson'un geri pasında topu önünde bulan Bero'nun altıpas içinden sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in pasında, Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
66. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.