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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında çalıştay

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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla Madrid'de çalıştay yapıldı

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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında çalıştay
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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında gerçekleşen çalıştay ile ilgili La Liga tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde pazarlama, altyapı gelişimi, kulüp-organizasyon yapısı başlıklarında çalıştay gerçekleştirildiği, İspanyol kulüplerinin bakış açısını anlatmak amacıyla Real Valladolid ve Barcelona kulüplerinden temsilcilerin de çalıştaya katıldığı duyuruldu.

Ayrıca, La Liga ile Çin ligi arasındaki anlaşma nedeniyle Çin'de bulunduğundan çalıştaya katılamayan La Liga Başkanı Javier Tebas ile Madrid'deki heyete başkanlık eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın görüşlerine de açıklamada yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "La Liga, İspanya Ligi’nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Orman, Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasındaki toplantıların devamının geleceğini ve önümüzdeki dönem birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını kaydetti.

La Liga Başkanı Tebas da, "Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan bir ülke olarak, La Liga için çok önemli bir iş ortağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte çalışmanın La Liga için "büyük bir zevk" olduğunu kaydeden Tebas, "Bu organizasyonun La Liga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz." temennisinde bulundu.

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