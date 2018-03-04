banner107
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
12 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
31 0
29 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
20 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
36 0
60 0
122 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
13 0
banner82
banner147

Konya 87. dakikada yıkıldı

banner27

Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu

Konya 87. dakikada yıkıldı
banner137

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu.  

8. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasında arka direkte Jahovic’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 
15. dakikada sağ kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında . Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı, ancak top kalece Ertaç’ın kontrolünde kaldı. 
27. dakikada sağ kanattan Skubic’in ceza sahasına ortasında kaleci Ertaç topu çeldi. 
57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ferhat’ın yerden yaptığı ortayla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eto’o şutunu çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 
81. dakikada Boitaib’in sağ kanattan yolladığı pasta topla buluşan Gilberto, ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti, ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 
84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Gilberto, ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. Top kaleci Serkan’a çarptıktan sonra kornere gitti. 
87. dakikada Mina’nın hızla kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla yere indiren Boutaib, önüne düşen topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü attı. 0-1 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.