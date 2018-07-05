Klopp gözünü Vida'ya dikti

İngiliz basını Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un hedefinde Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın olduğunu iddia etti

Premier Lig devi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp transferde liste başına Beşiktaş'ın Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda büyük işler başaran savunmacısı Domagoj Vida'yı aldı.

İngiliz The Sun gazetesi, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşarak emin adımlarla ilerleyen Hırvatistan savunmasında güven veren performansıyla göz dolduran Vida'nın milli takımdan arkadaşı Dejan Lovren'le transfer konusunda konuştuğunu iddia etti.

Gazetenin haberinde Liverpool'un Vida için Beşiktaş'a 13 milyon pound (yaklaşık 15 milyon euro) teklif götürdüğünü de öne sürerken, Klopp'un yeni sezon için sağlam bir defansif hat kurmayı öncelik belirlediği ve Vida'nın mutlaka transfer edilmesini yönetimden talep ettiğini yazdı.