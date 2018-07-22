KKTC Koşusu’nu My Billionaire kazandı

34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nu My Billionaire kazandı. Koşuyu kazanan atın sahibi adına Sadettin Mutlu’ya kupasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler verdi

1985 yılında düzenlenmeye başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu bu yıl 34. kez koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus mücadele 22 Temmuz Pazar günü 17.30’da gerçekleşti.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda önemli yarışların yapıldığı programın son kupalı müsabakasını Tuğrul Mutlu’nun Tevfik Çelikoğlu tarafından yetiştirilen My Billionaıre (VictoryGallop - Vaselina / Giant’sCauseway) isimli atı kazandı. Gökhan Kocakaya ile start alan, Sadettin Mutlu antrenesindeki 5 yaşlı safkan, son galibiyetini 7 Nisan’daki Türk Kalp Vakfı Koşusu’nda (KV-22) elde etmişti.

Sentetik pistte 1200 metre mesafede düzenlenen koşuya tamamı erkek 8 safkan katıldı. Mehmet Akyavuz idaresindeki, Ankara Kalesi Koşusu (G1) galibi Ayrton (VictoryGallop - Fiyo / NativeProcida) bu heyecan dolu mücadeleyi içten yaptığı ataklarla ikinci tamamlarken, Ertuğrul Gazi Koşusu (G3) birincisi Bavi Reş (Yonaguska - White Diamond / Dilum) jokeyi Özcan Yıldırım ile üçüncülükte kaldı. Burhan Karamehmet Koşusu (G3) galibi Down Town (Rip Van Winkle - DenicesDesert / GreenDesert) ise jokeyi Müslüm Çelik’le tabelanın son basamağına yerleşti.

2018 yılı KKTC Koşusu’nda kazanan My Billionaire için bitiriş derecesi 1.12.25 olurken, farklar 1/2 Boy - Baş - Baş olarak belirlendi.

Koşuyu kazanan atın sahibi adına Sadettin Mutlu’ya kupasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler birlikte verdiler.