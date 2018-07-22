banner107
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
42 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
36 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
89 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
45 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
334 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
71 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
66 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
banner82
banner147

KKTC Koşusu’nu My Billionaire kazandı

banner27

34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nu My Billionaire kazandı. Koşuyu kazanan atın sahibi adına Sadettin Mutlu’ya kupasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler verdi

KKTC Koşusu’nu My Billionaire kazandı
banner137

1985 yılında düzenlenmeye başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu  bu yıl 34. kez koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus mücadele 22 Temmuz Pazar günü 17.30’da gerçekleşti.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda önemli yarışların yapıldığı programın son kupalı müsabakasını Tuğrul Mutlu’nun Tevfik Çelikoğlu tarafından yetiştirilen My Billionaıre (VictoryGallop - Vaselina / Giant’sCauseway) isimli atı kazandı. Gökhan Kocakaya ile start alan, Sadettin Mutlu  antrenesindeki 5 yaşlı safkan, son galibiyetini 7 Nisan’daki Türk Kalp Vakfı Koşusu’nda (KV-22) elde etmişti. 

Sentetik pistte 1200 metre mesafede düzenlenen koşuya tamamı erkek 8 safkan katıldı. Mehmet Akyavuz idaresindeki, Ankara Kalesi Koşusu (G1) galibi  Ayrton (VictoryGallop - Fiyo / NativeProcida) bu heyecan dolu mücadeleyi içten yaptığı ataklarla ikinci tamamlarken, Ertuğrul Gazi Koşusu (G3)  birincisi  Bavi Reş (Yonaguska - White Diamond / Dilum) jokeyi Özcan Yıldırım ile üçüncülükte kaldı. Burhan Karamehmet Koşusu (G3) galibi Down Town  (Rip Van Winkle - DenicesDesert / GreenDesert) ise jokeyi Müslüm Çelik’le tabelanın son basamağına yerleşti.

2018 yılı KKTC Koşusu’nda kazanan My Billionaire için bitiriş derecesi 1.12.25 olurken, farklar 1/2 Boy - Baş - Baş olarak belirlendi.

Koşuyu kazanan atın sahibi adına Sadettin Mutlu’ya kupasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler birlikte verdiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.