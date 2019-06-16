KKTC FB, Fenerbahçe'ye destek olmayı sürdürüyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe WinWin kampanyası çerçevesinde 600 forma alırken, kulübe olan desteğini sürdürdü

Fenerbahçe WinWin kampanyası devam ederken yapılan 2 program sonrasında 'Fener Ol' kampanyasına destek için düzenlenen 3."Fenerbahçe WinWin" programında da taraftarlar tarafından forma alımı sürdü.

Sarı-lacivertli camiaya ekonomik destekte bulunan taraftarlar 300 liralık formalardan alırken SMS ile 20 liralık destek yapıldı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirtip, WinWin kampanyasının 4 Nisan 2020'ye kadar süreceğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferih Şahenk, Fenerbahçe efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, şarkıcı Kıraç programda yer aldı. Gecenin programını spiker Tuğba Dural sundu. Programda ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç yer aldı. TV masasında Tülin Şahin, Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Lefter ile özdeşleşen forma üzerinde sarı-lacivertli takımın eski sporcularının isimleriyle imzaları yer alıyor. Formanın fiyatı 300 lira olarak belirlendi.

Forma alanlar arasında yer alan KKTC Fenerbahçeliler Derneği de 600 forma ile en çok forma alanlar arasında yer alırken kulübe olan desteğini sürdürdü.