Kickboksta terfi edenler belirlendi

49. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 11 Şubat Pazar günü, kulüp/derneklerin antrenman salonlarında ve Kickboks Kuşak Denklik Sınavı, 18 Şubat Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı.

49. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’na, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular, Kickboks Kuşak Denklik Sınavı’na, denklik sınavına hak kazanan sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 49 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri şöyle;

SARI KEMERE TERFİ EDENLER :

1. SERHAT ÖĞÜT

2. HÜSEYİN KARAMAN

3. EROL DEMİREL

4. İZZET GÜNEŞ

5. AHMET SERVER

6. DORUK TUNCERİ

7. GÜNEŞ TOYMURADOV

8. DENİZ GÜLTEKİN

9. MUZAFFER ARAF

10. EREN ERGÜN

YEŞİL KEMERE TERFİ EDENLER :

1. ÇAĞRI KAÇMAZ

2. LEYLA KAHRAMAN

3. ALİ BEYDİLLİ

4. MEHMET OSMAN ALAN

5. DAĞISTAN KARADEMİR

6. LALİN ÜNLÜSOY

7. TÜRKMEN ÜNLÜSOY

8. SILA GÖZDE TAŞ

9. EMMAWEL MOFEYİSARA AKINYEMİ (DENKLİK)

YEŞİL-MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :

1. GÖRKEN İNCE

2. ASYA OĞUZHANOĞLU

3. EMRE SEFİ

4. MEHMET KAÇMAZ

MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :

1. MECİT SEFİ

2. HAVA NUR YÜĞLÜK

3. ORHAN VELİ TEKKANAT

4. HÜSEYİN AKSOY

5. MUSTAFA ÖMER BAKIŞ

6. EYLÜL ECRİN İLVAN

7. ÖMER KESER

8. MÜRÜDE EMİROĞULLARI

9. AYAZ CANTAŞ

10. TANER KILIÇLI

11. AYŞENUR KILIÇLI

12. ALLAYAV TAYMYRADOV

MAVİ-TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :

1. DAĞHAN OĞUZHANOĞLU

2. ADNAN BERGÜN

3. CENGİZ BERGÜN

TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :

1. CEMİL GÜLERYÜZ

2. ESRA GÜLERYÜZ

3. FARUK ILGIN

4. MEHMET ERSÖZ

5. NİYAZİ BERKSAN ŞİMŞEK

6. BEREN NUR ŞİMŞEK

7. CAN SALIK

8. FERDİ DEMİRBİLEK (DENKLİK)

TURUNCU-KAHVE KEMERE TERFİ EDENLER :

1. MELİSA ÇERİ

2. DEVRAN DEMİR

KAHVERENGİ KEMERE TERFİ EDENLER :

1. AHMET ARCA (DENKLİK)