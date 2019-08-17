 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
6 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
12 0
 
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
174 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
36 0
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
27 0
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
109 0
85 0
banner82

Kenan ve Kaan Düseldorf’u galibiyete taşıdı

banner27

Bundesliga’nın ilk haftasında Fortuna Dusseldorf deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 yendi. Milli futbolcularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı

Kenan ve Kaan Düseldorf’u galibiyete taşıdı
banner267

Karşılaşmanın 36. dakikasında Hennings, Kenan Karaman’ın asistinde Fortuna Dusseldorf’u deplasmanda öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Werder Bremen’de Eggestein’ın 47. dakikadaki golüyle skor eşitlendi. Bu golden 5 dakika sonra sahneye milli futbolcumuz Kenan Karaman çıktı ve takımını öne geçiren golü attı. 64’te de bir başka milli futbolcumuz Kaan Ayhan’ın golü maçın da skorunu tayin etti. 

Sezona mağlubiyetle başlayan Werder Bremen’de milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak da maça ilk 11’de başladı.
DORTMUND'DAN 5 GOL
Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.