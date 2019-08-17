Kenan ve Kaan Düseldorf’u galibiyete taşıdı

Bundesliga’nın ilk haftasında Fortuna Dusseldorf deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 yendi. Milli futbolcularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı

Karşılaşmanın 36. dakikasında Hennings, Kenan Karaman’ın asistinde Fortuna Dusseldorf’u deplasmanda öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Werder Bremen’de Eggestein’ın 47. dakikadaki golüyle skor eşitlendi. Bu golden 5 dakika sonra sahneye milli futbolcumuz Kenan Karaman çıktı ve takımını öne geçiren golü attı. 64’te de bir başka milli futbolcumuz Kaan Ayhan’ın golü maçın da skorunu tayin etti.

Sezona mağlubiyetle başlayan Werder Bremen’de milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak da maça ilk 11’de başladı.

DORTMUND'DAN 5 GOL

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti