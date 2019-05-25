Kempo'ya uluslararası destek

KKTC Kempo hakem antrenör sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları, Azerbaycan ve Türkiye'den eğitmenlerin katılımıyla yapılıyor

TC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC hakem antrenör sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları 24/26 Mayıs 2019 tarihlerinde Erdem Akademi Spor Derneğinde yapılıyor.

Söz konusu faaliyete katılan eğiitimciler arasında Azerbaycan Kempo Federasyon başkanı Rauf İbrahimov ve yardımcısı Mirze Menmedov, Kempo İstanbul Merkez Hakem Kurulu başkanı Muharrem Keküç ve federasyon başkanı Halis Avşar da yer alıyor.

KKTC Kempo ülke temsilcisi Mehmet İngenç yapılan faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada, " KKTC spor kulüplerini, antrenörlerin Kempo branşında en iyi seviyeye çıkarıp Dünya ve Avrupa arenalarında, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek duruma getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.