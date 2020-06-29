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Kaymaklı’nın yardım kutusu çalındı

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Küçük Kaymaklı muhtarlığının, Küçük Kaymaklı Spor Kulübüne yardım toplamak amacı ile muhtar Ayşe Serhat’ın muhtarlık ofisinde bulundurduğu yardım kutusu çalındı

Kaymaklı’nın yardım kutusu çalındı

Küçük Kaymaklı muhtarlığının, Küçük Kaymaklı Spor Kulübüne yardım toplamak amacı ile muhtar Ayşe Serhat’ın muhtarlık ofisinde bulundurduğu yardım kutusu çalındı.

Muhtar Ayşe Serhat meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece saat 12:30 civarlarında garajımızda arabamızın yanında gördüğümüz hırsız meğerse Küçük Kaymaklı muhtarlık ofisimin kapısını elindeki demirle (levye) kırarak ofisime girip içeride bulunan Küçük Kaymaklı kulübüne ve sokak hayvanlarınakatkı için bulunan bağış kutularını çaldı.

Sabahın erken saatlerine kadar olay yeri inceleme ekibi yanımızdaydı. Polisimize çok teşekkür ederiz. Temennimiz hırsızın en kısa zamanda bulunmasıdır.

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