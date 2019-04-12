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Karavezirler, master anı turnuvasına davet edildi

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Karavezirler, master anı turnuvasına davet edildi
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Batmazoğlu Masterler Başkanı Kemal Batmazoğlu, idareci ve antrenör Hüseyin Yücel Gazi ile futbolcu Ulaş Solakay, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Başkan Kemal Batmazoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i geleneksel olarak gerçekleşen ve bu yıl da yedincisi yapılacak Güner Batmazoğlu Uluslararası Futbol Masterleri Anı Turnuvasına davet etti.

Turnuva 26-27-28 Nisan tarihlerinde, Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumunda gerçekleşecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, turnuvanın güzel geçmesini diledi. 

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