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Kane, Messi’yi 152 dakikada yakaladı

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İngiltere Milli Takım futbolcusu Harry Kane, Dünya Kupası’nda 152 dakikada attığı 5 golle daha önce 4 kez kupaya katılan Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi yakaladı

Kane, Messi’yi 152 dakikada yakaladı
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Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere’de Harry Kane ön plana çıkıyor. Ülkesinde Tottenham forması terleten ve geçtiğimiz sezon takımıyla 37 maçta 30 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, performansını Dünya Kupası’nda da sürdürüyor. Şu ana kadar Dünya Kupası’nda 152 dakika süre alan Kane, ülkesi adına 5 gol kaydederken, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ise Arjantin ile katıldığı 4 Dünya Kupası’nda sadece 5 gol atabildi. 

İngiliz futbolcu Harry Kane, Messi’nin 4 Dünya Kupası’nda attığı toplam 5 golü Rusya’da düzenlenen kupada 152 dakikada atmış oldu.  

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