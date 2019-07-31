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İstanbul'da başarıya yüzecekler

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İstanbul'da başarıya yüzecekler
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-6 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Enka Spor Tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarına Su Sporları Federasyonunu temsilen Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında katılacak kafilede Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden antrenör olarak Ergüder Oyal, sporcu olarak Doğukan Ulaç, Buğra Buba, Emre Ersoy, Cahit Bozatlı, Ares Spor Kulübü’nden antrenör olarak Hüseyin Arhan, sporcu olarak Paşa Sezener, yönetici olarak da Federasyon Başkanı Ender Yeşilyurt bulunuyor.

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