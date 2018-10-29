İlker ve Abohurlu birinciliğe yüzdü

Hüseyin Aspava anısına düzenlenen 5. Hüseyin Aspava Anı Yüzme Maratonu geçtiğimiz Pazar günü Aspava Resturant Plajı’nda gerçekleştirildi. Yüzücüler, dalgalı parkurda Aspava Resturant ile CMC İskelesi arasındaki 3 km’lik parkurda yarıştılar. Yarışmayı 18 kişi tamamlarken, genel klasman erkekler birincisi Hasan İlker, ikincisi Mehmet Korkut, üçüncüsü ise Mustafa Yeşilada oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Pembe Abohurlu birinci oldu.