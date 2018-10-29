banner107
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
32 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
24 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
16 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
25 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
114 0
Puan kaçar
Puan kaçar
151 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
31 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
102 0
banner82
banner147

İlker ve Abohurlu birinciliğe yüzdü

banner27

İlker ve Abohurlu birinciliğe yüzdü
banner192

Hüseyin Aspava anısına düzenlenen 5. Hüseyin Aspava Anı Yüzme Maratonu geçtiğimiz Pazar günü Aspava Resturant Plajı’nda gerçekleştirildi. Yüzücüler, dalgalı parkurda Aspava Resturant ile CMC İskelesi arasındaki 3 km’lik parkurda yarıştılar. Yarışmayı 18 kişi tamamlarken, genel klasman erkekler birincisi Hasan İlker, ikincisi Mehmet Korkut, üçüncüsü ise Mustafa Yeşilada oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Pembe Abohurlu birinci oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.