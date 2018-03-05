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İlkay Gündoğan Premier Lig rekoru kırdı

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Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 174 pas denemesiyle İngiltere Premier Lig rekorunu kırdı

İlkay Gündoğan Premier Lig rekoru kırdı
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Manchester City'nin, İngiltere liginin 29. haftasında Chelsea'yi 1-0 yendiği maç, pas bakımından rekor istatistiklerle sonuçlandı.

Ev sahibi City'nin karşılaşma boyunca yaptığı 902 pas, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2003-04 sezonundan bu yana Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek isabetli pas sayısı oldu.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 167'sinde isabet bulduğu 174 pas denemesiyle Premier Lig rekorunu kırdı.

İlkay böylece rekoru, 155'i isabetli 161 pas deneyen Joel Matip'ten aldı. Fakat başarı oranı açısından yüzde 96,2'ye karşılık yüzde 95,9 ile Matip'i geçemedi.

İlkay haricinde Zinchenko (147), Otamendi (119) ve David Silva'nın (107) 100'ün üstünde isabetli pas atması dikkati çekti.

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