Her şey Görneç için

Görneç Spor Kulubünün düzenlediği dayanışma gecesinde tüm Görneç'e gönül verenler bir araya gelirlerken, kulüp başkanı Mehmet Şah, "Kulüp başkanlığına seçildiğim günden itibaren tek hedefim Görneç kulübünü daha da başarılı bir yere getirmektir." açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligin güzide kulüplerinden Görneç Spor Kulubü, Demirhan'da bulunan Özgitler Restorantta düzenlediği dayanışma gecesine tüm Görneç'e gönül verenler, iş adamları, millet vekilleri ve spor camiası kulüp başkanları katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Hüseyin Kıral gece boyunca kulübe destek mesajlarını okudu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Görneç kulüp başkanı Mehmet Şah, "Kulüp başkanlığına seçildiğim günden itibaren tek hedefim Görneç kulübünü daha da başarılı bir yere getirmektir. Siz değerli katılımcıların bizlere verdiği maddi destek ile daha da ileriye gideceğimiz bunun açık göstergesidir." açıklamasını yaptı.

Gecede piyanist şantör İsa Celal ve konuk sanatçılar Andonis ve Elefteria buzuki eşliğinde birbirinden güzel Rumca ve Türkçe şarkılar söyleyerek gecenin eğlencesini doruğa taşıdılar. Gecenin sonunda ise kulübe 60,000 TL'ye yakın maddi yardım toplandı. Gecede yapılan çekilişle davetlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.