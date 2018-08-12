Havuzda rekorların günü

Yıldızlar ve Gençler Yaz Kupası Şampiyonası'nda YDÜ yüzücüleri rekorları yenileyerek, takım klasmanında da birinci oldular

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Yıldızlar ve Gençler Yaz Kupası Yüzme Şampiyonası'nda Yakın Doğu Üniversitesi Sporcuları Buğra Korahan 100 m Karışıkta 01:02.52'lik derecesiyle Yeni KKTC Rekoru, Doğukan Ulaç 100 m Serbestte 00:52.58'lik derecesi ile KKTC Rekoru, Emre Ersoy 100 m Karışık 01:03.89'luk derecesiyle 14-15-16-17-18 Yaş Rekorlarını, Buğra Buba-Görkem Koyutürk-Buğra Korahan-Doğukan Ulaç'tan oluşan 4x50 m Serbest Bayrak Takımı 01:40.83'lük derecesiyle yeni KKTC rekorşarının sahipleri oldular. Takımsal sıralamalarda aşağıdaki gibi oluşmuştur.

YILDIZ KIZ 1. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Ares Spor Kulübü 3. Tüfekçi Spor Kulübü

YILDIZ ERKEK 1. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Ares Spor Kulübü 3. Levent Spor Yüzme Kulübü

BÜYÜK KIZ 1. Yakın Doğu Üniversitesi

BÜYÜK ERKEK 1. Yakın Doğu Üniversitesi 2. Ares Spor Kulübü 3. Tüfekçi Spor Kulübü