Hasan Hüseyin ve Enes, rekorları alt üst ettiler

Türkiye 11 – 12 Yaş Ulusal Gelişim Yüzme Finalleri’nde yüzücülerimiz Hasan Hüseyin Çakır ve Enes Kansız, birçok KKTC yaş rekoru kırdılar

Hasan İLKER

Türkiye 11 – 12 Yaş Ulusal Gelişim Yüzme Finalleri’nin son gününde yüzücülerimiz Hasan Hüseyin ve Enes, KKTC yaş rekorlarını kırdılar.

Yarışların 2. gününde YDÜ yüzücücü Hasan Hüseyin Çakır, 50m kelebekte 00:32:11 lik derecesi ile KKTC 11 Yaş rekorunu kırıp Türkiye 5.’si oldu. Hasan Hüseyin, 3. gününde 100m kelebekte 01.12.73, 4. gün ise 50m serbestte 00.30.01’lik dereceleri ile KKTC 11 Yaş rekorlarını kırdı. Enes Kansız ise 3. günde 100m kelebekte 01.10.72’lik, 4. gün ise 200m kelebekte 02.42.39’lik derecesi ile 12 Yaş rekorlarını yeniledi.

Hasan Hüseyin Çakır, 50m kelebekte 00:32:11 lik derecesi ile Türkiye 5.liği ve yeni KKTC 11 Yaş Rekoru