Hakemlerin eğitimleri tamamlandı

Merkezi Hakem Kurulu, 2017-2018 Kış Semineri dün yapılan eğitimlerle tamamlanırken, hakemler ikinci devreye hazır hale geldiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkezi Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 Kış Semineri dün yapılan eğitimlerle tamamlandı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi'nin "Hakemlerimize Zihinsel ve Mental Eğitim" konulu sunumu ilgiyle izlendi. TFF MHK Üyesi Sn. Ahmet Erdoğan hakemlerimize video test uygularken, elle oynamalar konularında da bilgi aktarımı yapıldı. TFF MHK Eğitimcisi Sabahattin Şahin ise; mücadeleler, taktik Fauller, ofsayt ve iş birliği konularında bilgilendirme yapmıştır. Av. Merve Mısır Türkiye’deki Sporda Şiddet Mevzuatı ve Hakem Hakları konusunda bilgiler verildi. MHK üyesi Derviş Atakan ise Hatırlatmalar, konusunu aktardı. MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın MHK Talimatlarının sunumu ile seminer tamamlandı.