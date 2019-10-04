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Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor

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Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve heyeti, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret etti. Ziyarette Dr Fazıl Küçük’ün adının Güzelyurt Spor Salonuna verileceği açıklandı

Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
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Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve beraberindeki bir heyet, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret etti.   

Dr. Fazıl Küçük’ün kurucusu olduğu Halkın Sesi Gazetesinde yer alan ziyarette Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve federasyonlardan oluşan bir heyet eşlik etti.

KÜÇÜK: MUTLULUK DUYUYORUZ

Ziyarette ilk sözü alan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarının, kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, hayatını Kıbrıs Türk toplumuna adayan bir lider olduğunu belirten Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk toplumunun çok zor günleri geride bırakarak bugünlere geldiğini ama bugünlere gelirken de çok büyük bedeller ödediğini söyleyerek, Dr Fazıl Küçük’ün bu toplum için neler yaptığının her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarını geleneksel olarak düzenleyen gelmiş geçmiş tüm hükümet yetkililerine ve Spor Dairesi Müdürlerine ailesi ve şahsı adına teşekkür ettiğini belirten Mehmet Küçük, oyunlar için adamıza gelecek olan tüm ülke sporcularına da oyunlarda başarı diledi.

ÖZBİLGEHAN: DR FAZIL KÜÇÜK’ÜN ADI GÜZELYURT SPOR SALONU’NA VERİLECEK

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da ziyarette yaptığı konuşmada, Dr Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunda ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyerek, çok zor şartlar altında toplumuna sahip çıkan ve Kıbrıs Türk toplumu için kendisini feda eden büyük bir lider olduğunu anlattı.

Uluslararası Dr Fazıl Küçük Spor Oyunlarının geleneksel olarak düzenlenmesinden kendisinin de şahsen memnun olduğunu dile getiren Özbilgehan, gerek Başbakan Ersin Tatar’ın, gerekse de Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, bu oyunların gerçekleşebilmesine büyük önem verdiklerini de aktardı.

Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları öncesinde gerçekleştirdikleri bu ziyarette, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesine bir de müjde vermek istediklerini ifade eden Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Güzelyurt Spor Salonunun ismini, Güzelyurt Dr Fazıl Küçük Spor Salonu olarak değiştirme kararı aldıklarını açıkladı. Özbilgehan, kısa bir süre sonra bu salonun, yeni ismiyle birlikte açılışını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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