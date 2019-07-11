 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
9 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
64 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
17 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
16 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
27 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
143 0
banner82

Gürkan, KTSYD başkanlığına doğru

banner27

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığı için tek müracaatı Burhan Gürkan yaptı

banner315
Gürkan, KTSYD başkanlığına doğru
banner267

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kuruda tüzük gereği genel kurul tarihinden 48 saat öncesine kadar yapılabilen başvuru süreci doldu. Süre içerisinde başkan adaylığı için tek müracaatı Burhan Gürkan yaptı.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Ardından başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlanacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.