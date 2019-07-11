Gürkan, KTSYD başkanlığına doğru

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığı için tek müracaatı Burhan Gürkan yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kuruda tüzük gereği genel kurul tarihinden 48 saat öncesine kadar yapılabilen başvuru süreci doldu. Süre içerisinde başkan adaylığı için tek müracaatı Burhan Gürkan yaptı.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Ardından başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlanacak.