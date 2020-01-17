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Güreşte ödüller sahiplerini buldu

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Güreş Federasyonunun başarı ödülleri, Lefkoşa The Paradaise Park’ta düzenlenen ödül töreni ile verildi

Güreşte ödüller sahiplerini buldu

Güreş Federasyonu 2019 yılı ödülleri, Lefkoşa TheParadaise Park’ta düzenlenen ödül töreni ile verildi.

2019 yılı lig şampiyonları, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuların ödüllendirildiği gecede gurur yaşandı.

Ödüller, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Verilen ödüller şöyle:

Yıldızlar Ligi: 1.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 2.YDÜ,  3.Şahlan Spor

Gençler Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü, 3.DAÜ

Büyükler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü

Dr. Fazıl Küçük Şildi: DAÜ

Galibiyet Kralları:

Yıldızlar: Bahadır Özcan (Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü)

Gençler: Mert Büyüköztürk (DAÜ)

Büyükler: Kubilay Çil (DAÜ)

Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:

Rusya’da: ÖzperÖzorun, Ömer Özyıldırım

Kosova’da: Okan Kırdağ, Mert Büyüköztürk, Neji Mert Tezcan, Emre Genç, Ahmet Yakışıklı

Antrenör: MertdoğanSoyalan

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