banner255
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
1 0
46 0
 
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
55 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
32 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
140 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
120 0
Tehlike geliyorum diyor
Tehlike geliyorum diyor
47 0
banner82

Güreşseverler Derneği genel kurulu yapıldı

banner27

Güreşseverler Derneği'nde genel kurul yapılırken, derneğin organlarında bir yıl boyunca görev yapacak üyeler belirlendi

banner262
Güreşseverler Derneği genel kurulu yapıldı
banner267

Güreşseverler Derneği'nin 13.yıllık olağan genel kurul toplantısı geçtiğimiz Pazartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokalinde yapıldı.

Toplantıda, derneğin organlarında bir yıl boyunca görev yapacak üyeler belirlendi. Genel kurula, Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Damar ve Asbaşkanı Ali Yiğit de konuk olarak katıldılar.

Mehmet Bozalanlar'ın divan başkanlığına, Levent Çıraklı ile Cemal Kanatlı'nın divan sekreterliklerine getirilmesinden sonra raporlar okundu.

Yücel Hatay, kişisel gayretleriyle Antalya'da Zafer Güreş Turnuvasına katılan Ömer Yıldırım'a dernek olarak destek verdiklerini ve güreşçilerimize yeni bir yol açtığından dolayı genç güreşçiyi kutladı.

Mali rapor okuyan Hasan Hüreş, derneği 6,811 TL geliri ve 5,177 TL gideri oldugunu açıkladı. Her iki rapor oybirliğiyle onaylandıktan sonra organlar şöyle belirlendi.

Yönetim Kurulu: Remzi Cengiz, Yücel Hatay, Arif Kanlıada, Hasan Hüreş, Mehmet Refikoğlu

Yedek üyeler: Levent Çıraklı, Mustafa Denizgezen, Cemal Kanatlı.

Denetleme Kurulu: Mehmet Bozalanlar, Mesut Ayar, Salih Tarcan.

Disiplin Kurulu: Hüseyin Kavaz, Barış Toprakçı, Mertdoğan Soyalan.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.