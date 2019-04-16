Güreşseverler Derneği genel kurulu yapıldı

Güreşseverler Derneği'nde genel kurul yapılırken, derneğin organlarında bir yıl boyunca görev yapacak üyeler belirlendi

Güreşseverler Derneği'nin 13.yıllık olağan genel kurul toplantısı geçtiğimiz Pazartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokalinde yapıldı.

Toplantıda, derneğin organlarında bir yıl boyunca görev yapacak üyeler belirlendi. Genel kurula, Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Damar ve Asbaşkanı Ali Yiğit de konuk olarak katıldılar.

Mehmet Bozalanlar'ın divan başkanlığına, Levent Çıraklı ile Cemal Kanatlı'nın divan sekreterliklerine getirilmesinden sonra raporlar okundu.

Yücel Hatay, kişisel gayretleriyle Antalya'da Zafer Güreş Turnuvasına katılan Ömer Yıldırım'a dernek olarak destek verdiklerini ve güreşçilerimize yeni bir yol açtığından dolayı genç güreşçiyi kutladı.

Mali rapor okuyan Hasan Hüreş, derneği 6,811 TL geliri ve 5,177 TL gideri oldugunu açıkladı. Her iki rapor oybirliğiyle onaylandıktan sonra organlar şöyle belirlendi.

Yönetim Kurulu: Remzi Cengiz, Yücel Hatay, Arif Kanlıada, Hasan Hüreş, Mehmet Refikoğlu

Yedek üyeler: Levent Çıraklı, Mustafa Denizgezen, Cemal Kanatlı.

Denetleme Kurulu: Mehmet Bozalanlar, Mesut Ayar, Salih Tarcan.

Disiplin Kurulu: Hüseyin Kavaz, Barış Toprakçı, Mertdoğan Soyalan.