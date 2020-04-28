Güreş Federasyonu yarım asırlık olmanın mutluluğunu yaşarken, 50’inci yaşını kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadı

Hüseyin Kavaz başkanlığındaki Güreş Federasyonu yarım asırlıkolurken, bir basın bildirisi yayımlayarak 50’inci yaşını kutlayamamanın üzüntüsünü paylaştı.

Güreş Federasyonunun basın bildirisi şöyle:

“29 Nisan 1970’te Rifat Şener ve kulüp temsilcileri, federasyon tüzüğünü kabul etmiş ve Güreş Federasyonu resmen Kıbrıs Türk sporuna kazandırılmış oldu.

Rifat Şener tarafından yakılan bu meşale kartopu misali yuvarlanarak büyümüş ve bugünlere erişmiştir. Şimdi bizler, yarınlarda da yeni kardeşlerimiz bu bayrağı devralarak inşallah onu yüzyıllara taşıyacaktır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanılan korona virüs nedeni ile bu coşkulu kutlamayı maalesef adına yakışır bir biçimde kutluyor olamasak da bu kötü günlerin geçmesi ve güzel günlere kavuştuğumuz zaman yine bu güzel günü adına yakışır şekilde kutlayacağız.”