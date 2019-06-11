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Gelişmeler olumlu

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FIFA genel kurulunda, FIFA yetkilileriyle Kıbrıslı Türklerin futbol alanında maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için temaslar gerçekleştiren KTFF heyetinin, yapılan temaslardan olumlu geri dönüş aldıkları bilgisi edinildi

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Gelişmeler olumlu
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Cumhuriyet Meclisi ve KTFF heyetleri FIFA genel kurulunda, FIFA yetkilileriyle Kıbrıslı Türklerin futbol alanında maruz kaldığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için FIFA ve diğer futbol örgütlerinin üst düzey yetkilileriyle temaslar gerçekleştirmişti. 
Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu heyetleri Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle görüşmüştü.

Heyette Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KTFF Birinci Başkanvekili Orçun Kamalı, KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp ve Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer almıştı.

Futbolumuzun dışa açılımı konusunda büyük bir çalışma başlatan KTFF'ye, göreve başladığı günden bu yana futbolumuza özel ilgi gösteren, futbol maçlarını yakından takip eden Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA'nın en prestijli komitelerinden olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı'nın yardımcı oldu öğrenildi.

KTFF heyetinin görüşmelerde, derdimizin sadece futbol oynamak olduğu yönünde bir strateji belirlediği öğrenilirken, yapılan temaslardan olumlu geri dönüş aldıkları bilgisi edinildi.

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